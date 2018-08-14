«Это счастье настоящее, самое огромное и бесценное»: Заворотнюк трогательно поздравила Кудрявцеву с рождением дочери

На днях в семье Леры Кудрявцевой произошло радостное событие — звезда стала мамой во второй раз, родив мужу Игорю Макарову дочь. Многие российские знаменитости поспешили поздравить Леру. В том числе свои теплые пожелания высказала актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, сделав репост фотографии Кудрявцевой и ее дочки в своем микроблоге.

«Лерочка, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! И пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное уйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное и бесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!!» — написала Анастасия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).