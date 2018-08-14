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«Это счастье настоящее, самое огромное и бесценное»: Заворотнюк трогательно поздравила Кудрявцеву с рождением дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева

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47-летняя Анастасия Заворотнюк решила обратиться к подруге, коллеге и ровеснице Лере Кудрявцевой с теплыми пожеланиями.

На днях в семье Леры Кудрявцевой произошло радостное событие — звезда стала мамой во второй раз, родив мужу Игорю Макарову дочь. Многие российские знаменитости поспешили поздравить Леру. В том числе свои теплые пожелания высказала актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, сделав репост фотографии Кудрявцевой и ее дочки в своем микроблоге.

«Лерочка, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! И пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное уйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное и бесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!!» — написала Анастасия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры Заворотнюк с удовольствием к ней присоединились: «Доченька — это счастье! Поздравляю! Молодец, Лера!!!», «Присоединяюсь к поздравлению! Дети — это самое большое богатство! И маме, и малышке — крепкого здоровья!», «Ну все, прощай, маникюрчик, и не до ресничек какое-то время», «С рождением дочери! Растите большие и здоровенькие!».

Фото: Instagram

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