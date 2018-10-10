Это Рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть

Сегодня в 03:33Это Рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил СетьКомментарииДочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина самозабвенно танцует рок-н-ролл.«На вчерашнем замечательном дне рождения Вероники Николаевой Лиза так покорила танцем ламу, что та тоже пустилась в свой ламий пляс», — написал звездный отец под видео.Фото и видео: instagramТегиАлла Пугачевадети звездИгорь НиколаевЮлия ПроскуряковаЛиза ГалкинаМаксим ГалкинталантталантытанцыПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...