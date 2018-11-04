Это официально: Полина Диброва ждет четвертого ребенка

Поклонники звездной семьи уже давно предположили, что 29-летняя Полина снова беременна. «Миссис Россия—2017» все чаще стала появляться в нарядах свободного кроя, скрывающих растущий живот.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают троих сыновей — 8-летнего Александра, 4-летнего Федора и 3-летнего Илью. Кроме того, у телеведущего есть двое детей от предыдущих отношений: 34-летний сын Денис и 29-летняя дочь Лада, которая готовится стать мамой в начале следующего года.

Фото: instagram