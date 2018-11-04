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Это официально: Полина Диброва ждет четвертого ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Полины Дибровой

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Супруга известного телеведущего продемонстрировала округлившийся живот.

Скоро семья Дмитрия и Полины Дибровых станет на одного человека больше. Супруга известного телеведущего подтвердила слухи о своем «интересном положении». «Кто у мамы в животике?» — спрашивает Полина у младших детей в видео, опубликованном в Instagram Stories.

Поклонники звездной семьи уже давно предположили, что 29-летняя Полина снова беременна. «Миссис Россия—2017» все чаще стала появляться в нарядах свободного кроя, скрывающих растущий живот.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают троих сыновей — 8-летнего Александра, 4-летнего Федора и 3-летнего Илью. Кроме того, у телеведущего есть двое детей от предыдущих отношений: 34-летний сын Денис и 29-летняя дочь Лада, которая готовится стать мамой в начале следующего года.

Фото: instagram

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