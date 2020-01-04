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«Это очень мило»: в Сети обсуждают новое фото Нюши и ее семьи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Instagram Нюши

Певица с мужем и дочерью отправилась в отпуск.

Конец 2019 года для поклонников Нюши ознаменовался радостным известием — певица перестала скрывать лицо дочери и официально «представила» малышку Симбу на страницах популярного журнала. Теперь в Instagram певицы и ее супруга Игоря Сивова стало появляться еще больше нежных семейных фотографий и видео с годовалой девочкой. Например, со всей серьёзностью Симба, сидящая у папы на руках, решает, какое же печенье ей есть первым — в левой или правой руке.

Поклонники певицы отмечают, что ее дочь растет очень позитивным ребенком. Под каждым новым семейным кадром появляются сотни восхищенных и умилительных комментариев.

«Какие вы милые», «Это самое милое, что я видела за последние дни😍 зайки», «Хорошие какие», «Симба - улыбашка🥰», «Какая прекрасная девочка», «Симба-милашка-улыбашка)))», «Какое милое фото, вы такие милые», «Замечательная семья, Желаю вам огромного счастья», «Боже мой, какая же милая фотография», «Какие все похожие», «Какое милое фото, счастья вашей семье!» — пишут Нюше фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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