«Это очень мило»: в Сети обсуждают новое фото Нюши и ее семьи

Конец 2019 года для поклонников Нюши ознаменовался радостным известием — певица перестала скрывать лицо дочери и официально «представила» малышку Симбу на страницах популярного журнала. Теперь в Instagram певицы и ее супруга Игоря Сивова стало появляться еще больше нежных семейных фотографий и видео с годовалой девочкой. Например, со всей серьёзностью Симба, сидящая у папы на руках, решает, какое же печенье ей есть первым — в левой или правой руке.