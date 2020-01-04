«Это очень мило»: в Сети обсуждают новое фото Нюши и ее семьи
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нюши
Конец 2019 года для поклонников Нюши ознаменовался радостным известием — певица перестала скрывать лицо дочери и официально «представила» малышку Симбу на страницах популярного журнала. Теперь в Instagram певицы и ее супруга Игоря Сивова стало появляться еще больше нежных семейных фотографий и видео с годовалой девочкой. Например, со всей серьёзностью Симба, сидящая у папы на руках, решает, какое же печенье ей есть первым — в левой или правой руке.
Поклонники певицы отмечают, что ее дочь растет очень позитивным ребенком. Под каждым новым семейным кадром появляются сотни восхищенных и умилительных комментариев.
«Какие вы милые», «Это самое милое, что я видела за последние дни😍 зайки», «Хорошие какие», «Симба - улыбашка🥰», «Какая прекрасная девочка», «Симба-милашка-улыбашка)))», «Какое милое фото, вы такие милые», «Замечательная семья, Желаю вам огромного счастья», «Боже мой, какая же милая фотография», «Какие все похожие», «Какое милое фото, счастья вашей семье!» — пишут Нюше фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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