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«Это мальчик»: беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева с мужем, сыном, невесткой и друзьями

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47-летняя Лера Кудрявцева принимает поздравления — у нее родился внук.

На днях в семье телеведущей Леры Кудрявцевой произошло пополнение: невеста старшего сына звезды Анастасия родила мальчика в одной из московских клиник. Уже известно и имя малыша — Лев.

«Спасибо за поздравления, внука назвали в честь прадедушки», — сообщил порталу Super.ru отец Жана Ленюка Сергей (первый муж Леры).

Любопытно, что сама Кудрявцева должна родить своего второго ребенка буквально со дня на день. А после всех радостных событий Жан и его возлюбленная собираются пожениться. Напомним, не так давно Лера устроила сына на работу на телеканал НТВ, где выходит ее шоу «Секрет на миллион».

Фото и видео: Instagram

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