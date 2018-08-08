«Это мальчик»: беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой

На днях в семье телеведущей Леры Кудрявцевой произошло пополнение: невеста старшего сына звезды Анастасия родила мальчика в одной из московских клиник. Уже известно и имя малыша — Лев.
«Спасибо за поздравления, внука назвали в честь прадедушки», — сообщил порталу Super.ru отец Жана Ленюка Сергей (первый муж Леры).
Любопытно, что сама Кудрявцева должна родить своего второго ребенка буквально со дня на день. А после всех радостных событий Жан и его возлюбленная собираются пожениться. Напомним, не так давно Лера устроила сына на работу на телеканал НТВ, где выходит ее шоу «Секрет на миллион».
Фото и видео: Instagram