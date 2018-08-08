«Это мальчик»: беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой

На днях в семье телеведущей Леры Кудрявцевой произошло пополнение: невеста старшего сына звезды Анастасия родила мальчика в одной из московских клиник. Уже известно и имя малыша — Лев.

«Спасибо за поздравления, внука назвали в честь прадедушки», — сообщил порталу Super.ru отец Жана Ленюка Сергей (первый муж Леры).