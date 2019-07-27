Это мальчик: Алена Шишкова раскрыла пол будущего ребенка Тимати

В начале осени Тимати и Анастасия Решетова станут родителями. Будущий малыш будет первенцем для 23-летней модели, а Тимати станет дважды папой. Беременная возлюбленная рэпера с удовольствием рассказывает фолловерам о течении беременности, однако пол ребенка пара предпочитает скрывать. Но, если верить слухам, у Тимати родится сын. По информации источников, Алена Шишкова, мама дочери музыканта, на фестивале «ЖАРА» в Баку рассказала, что Анастасия беременна мальчиком.
Напомним, Алена Шишкова и Тимати стали родителями в марте 2014 года. Слухи о беременности Анастасии Решетовой появлялись в СМИ с завидным постоянством, однако лишь в начале этого лета пара официально подтвердила радостную новость.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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