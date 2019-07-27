Это мальчик: Алена Шишкова раскрыла пол будущего ребенка Тимати

В начале осени Тимати и Анастасия Решетова станут родителями. Будущий малыш будет первенцем для 23-летней модели, а Тимати станет дважды папой. Беременная возлюбленная рэпера с удовольствием рассказывает фолловерам о течении беременности, однако пол ребенка пара предпочитает скрывать. Но, если верить слухам, у Тимати родится сын. По информации источников, Алена Шишкова, мама дочери музыканта, на фестивале «ЖАРА» в Баку рассказала, что Анастасия беременна мальчиком.