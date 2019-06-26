«Это любовь»: Дмитрий Тарасов показал веселый танец с маленькой дочерью

«Ааа Это любовь»,

«какая классная крошка радует! Дмитрий, спасибо вам за эти видео! Благополучия и процветания вашему семейству»,

«Ну это то ,ради чего стоит жить ,милейшее создание ,такая лапочка! пока смотрела видео, улыбка не сходила с лица»,

«Какой милый ребенок», - написали фолловеры множество комплиментов семье Тарасова (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, у футболиста есть еще одна дочь от первого брака – 10-летняя Ангелина.