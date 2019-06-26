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«Это любовь»: Дмитрий Тарасов показал веселый танец с маленькой дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Тарасовых

Фото: Instagram
Видео снимала жена футболиста.

Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram ролик, в котором он танцует с 11-месячной дочерью Мией. Малышка сначала сидит на руках папы, а после задорно отплясывает под ритмичную музыку. За кадром слышен радостный голос Анастасии Костенко.

«Ждем подарок», - подписал ролик Дмитрий, не уточнив, по какому поводу ожидается презент.

Дмитрий танцет с Мией

«Ааа Это любовь»,

«какая классная крошка радует! Дмитрий, спасибо вам за эти видео! Благополучия и процветания вашему семейству»,

«Ну это то ,ради чего стоит жить ,милейшее создание ,такая лапочка! пока смотрела видео, улыбка не сходила с лица»,

«Какой милый ребенок», - написали фолловеры множество комплиментов семье Тарасова (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, у футболиста есть еще одна дочь от первого брака – 10-летняя Ангелина.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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