«Это любовь»: Дмитрий Тарасов показал веселый танец с маленькой дочерью

Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram ролик, в котором он танцует с 11-месячной дочерью Мией. Малышка сначала сидит на руках папы, а после задорно отплясывает под ритмичную музыку. За кадром слышен радостный голос Анастасии Костенко.
«Ждем подарок», - подписал ролик Дмитрий, не уточнив, по какому поводу ожидается презент.
«Ааа Это любовь»,
«какая классная крошка радует! Дмитрий, спасибо вам за эти видео! Благополучия и процветания вашему семейству»,
«Ну это то ,ради чего стоит жить ,милейшее создание ,такая лапочка! пока смотрела видео, улыбка не сходила с лица»,
«Какой милый ребенок», - написали фолловеры множество комплиментов семье Тарасова (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Напомним, у футболиста есть еще одна дочь от первого брака – 10-летняя Ангелина.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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