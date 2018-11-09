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«Это любопытное путешествие»: Влад Топалов поделился первыми впечатлениями от отцовства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Влада Топалова

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33-летний певец рассказал журналистам, каково быть отцом.

Десять дней назад, 5 декабря, 28-летняя Регина Тодоренко в одном из столичных роддомов родила сына своему супругу, певцу Владу Топалову. Пара предпочитает не делиться милыми фотографиями с новорожденным, более того, экс-участник группы Smash!! встал на защиту любимой жены, которую поклонники одолели с требованиями показать малыша.

В недавнем интервью изданию «Вокруг ТВ» молодой папа поделился первыми впечатлениями от отцовства: «Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость. Это счастье! Это уникальная возможность познать себя и нового человека. Я бы даже назвал это любопытным и интересным путешествием. Помимо этого, конечно, отцовство — это огромная ответственность. Пока на словах я все это, вроде как, понимаю, но, отматывая назад свою жизнь и вспоминая, какие непростые отношения у меня были с отцом, предполагаю, что это большой труд. Будут нелегкие моменты, но я с предвкушением жду и хорошего, и плохого. Мне все это интересно. У меня нет иллюзий, что все будет сказочно, но я не боюсь трудностей».

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Долгое время телеведущая и певец скрывали свой роман, предпочитая называть друг друга друзьями. 25 октября, в день рождения Влада, возлюбленные узаконили отношения, отложив громкое торжество до тех пор, пока не подрастет сын.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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