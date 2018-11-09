«Это любопытное путешествие»: Влад Топалов поделился первыми впечатлениями от отцовства

В недавнем интервью изданию «Вокруг ТВ» молодой папа поделился первыми впечатлениями от отцовства: «Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость. Это счастье! Это уникальная возможность познать себя и нового человека. Я бы даже назвал это любопытным и интересным путешествием. Помимо этого, конечно, отцовство — это огромная ответственность. Пока на словах я все это, вроде как, понимаю, но, отматывая назад свою жизнь и вспоминая, какие непростые отношения у меня были с отцом, предполагаю, что это большой труд. Будут нелегкие моменты, но я с предвкушением жду и хорошего, и плохого. Мне все это интересно. У меня нет иллюзий, что все будет сказочно, но я не боюсь трудностей».

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Долгое время телеведущая и певец скрывали свой роман, предпочитая называть друг друга друзьями. 25 октября, в день рождения Влада, возлюбленные узаконили отношения, отложив громкое торжество до тех пор, пока не подрастет сын.