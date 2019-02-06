«Это — кайф»: Влад Топалов показал фото с двухмесячным сыном и признался, что сам меняет ему подгузники

После свадьбы с популярной телеведущей Региной Тодоренко и рождения сына жизнь экс-солиста группы «Smash!!» Влада Топалова сильно изменилась. Об этом он рассказал в очередном посте, в котором поделился с подписчиками своего блога нежной фотографией с крохотным младенцем.

«Вот так мы выглядим в 4 утра.... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это — кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать 💩 веселье», — написал артист.