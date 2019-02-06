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«Это — кайф»: Влад Топалов показал фото с двухмесячным сыном и признался, что сам меняет ему подгузники

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Регина Тодоренко и Влад Топалов

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33-летний Влад Топалов рассказал о бессонных ночах с малышом.

После свадьбы с популярной телеведущей Региной Тодоренко и рождения сына жизнь экс-солиста группы «Smash!!» Влада Топалова сильно изменилась. Об этом он рассказал в очередном посте, в котором поделился с подписчиками своего блога нежной фотографией с крохотным младенцем.

«Вот так мы выглядим в 4 утра.... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это — кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать 💩 веселье», — написал артист.

Поклонники артиста отметили, что ему очень подходит роль папы и, судя по всему, он отлично с ней справляется, позволяя маме малыша заниматься собой и своими делами.

«Съемкам моего шоу положено начало #ПятницасРегиной, сезон под названием "Дома". Теперь мы ждем гостей в наших с Владом апартаментах», — объявила она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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