«Это — кайф»: Влад Топалов показал фото с двухмесячным сыном и признался, что сам меняет ему подгузники

После свадьбы с популярной телеведущей Региной Тодоренко и рождения сына жизнь экс-солиста группы «Smash!!» Влада Топалова сильно изменилась. Об этом он рассказал в очередном посте, в котором поделился с подписчиками своего блога нежной фотографией с крохотным младенцем.
«Вот так мы выглядим в 4 утра.... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это — кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать 💩 веселье», — написал артист.
Поклонники артиста отметили, что ему очень подходит роль папы и, судя по всему, он отлично с ней справляется, позволяя маме малыша заниматься собой и своими делами.
«Съемкам моего шоу положено начало #ПятницасРегиной, сезон под названием "Дома". Теперь мы ждем гостей в наших с Владом апартаментах», — объявила она.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram