«Это диванчик, это телевизор, это биотуалет»: сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина похвастался «домом на колесах»

Подписчики восхитились фантазией и трудолюбием Гарри.

«Хозяйственный парень!!!)», «Приколист, я думала,что дети так уже не фантазируют. Умничка», «Это невероятно! Это такой фантазер! Очень изобретательно и очень сильно! Молодец! Я в детстве домики из стульев, одеял и подушек строила, а тут прям 80й уровень фантазии, смекалки и изобретательности», «Во все времена, не зависимо от достатка в семьях, любимыми детскими игрушками будут коробки, стулья, кастрюли, шторы, листья, палки и всякая подручная утварь», «А Елизавета кажется ребеночка нянчит… хомячка ! ))) Пока у братишки деятельность бушует )))», «Как приятно смотреть на нормальный воспитанных детей», «От видео послевкусие тепла, уюта, умиления, Гарри умничка, слышать голос Аллы - счастье», — обсуждают они.

«Да ладно, трейлер! Он же Титаника уже "ставит". Режиссер растет, однозначно))», «Трагедия на морских просторах!!! Ну и Гарик, ну и фантазер....», «Творчески мыслит ребенок! Мне очень про Титаник понравилось: у нас других каналов нет», «А ты такой холодный, как айсберг в океане.... Ведь скомкал бумагу и вуаля.... Айсберг готов!!!!», «Молодец Гарик, какой телевизор смастерил!!!», — восхищаются они фантазией мальчика.

Фото и видео: instagram