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«Это диванчик, это телевизор, это биотуалет»: сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина похвастался «домом на колесах»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Гарри Галкин построил трейлер из подручных материалов.

Пока Максим Галкин находится на гастролях, Алла Пугачева присылает ему забавные видеозаписи с участием их общих детей. Одной из записей шоумен решил поделиться в своем блоге. «Алла прислала репортаж из дома. Гарик у нас любит из подручных средств строить дома, машины, — на этот раз дом на колесах, трейлер», — похвастался шоумен.

«Я ремонтирую трейлер. Это — диванчик, это — кроватка, это — биотуалет, это — телевизор. Показывает, как корабль столкнулся с айсбергом», — рассказывает в кадре мальчик.

Подписчики восхитились фантазией и трудолюбием Гарри.

«Хозяйственный парень!!!)», «Приколист, я думала,что дети так уже не фантазируют. Умничка», «Это невероятно! Это такой фантазер! Очень изобретательно и очень сильно! Молодец! Я в детстве домики из стульев, одеял и подушек строила, а тут прям 80й уровень фантазии, смекалки и изобретательности», «Во все времена, не зависимо от достатка в семьях, любимыми детскими игрушками будут коробки, стулья, кастрюли, шторы, листья, палки и всякая подручная утварь», «А Елизавета кажется ребеночка нянчит… хомячка ! ))) Пока у братишки деятельность бушует )))», «Как приятно смотреть на нормальный воспитанных детей», «От видео послевкусие тепла, уюта, умиления, Гарри умничка, слышать голос Аллы - счастье», — обсуждают они.

«Да ладно, трейлер! Он же Титаника уже "ставит". Режиссер растет, однозначно))», «Трагедия на морских просторах!!! Ну и Гарик, ну и фантазер....», «Творчески мыслит ребенок! Мне очень про Титаник понравилось: у нас других каналов нет», «А ты такой холодный, как айсберг в океане.... Ведь скомкал бумагу и вуаля.... Айсберг готов!!!!», «Молодец Гарик, какой телевизор смастерил!!!», — восхищаются они фантазией мальчика.

Фото и видео: instagram

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