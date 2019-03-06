«Это будет поощрительный фонд»: Тимати подарил дочке целую тележку коллекционных кукол

Интернет-пользователи раз за разом убеждаются, что Тимати — идеальный отец. Он то день рождения дочки Алисы в музее организует, то красивое кольцо ей подарит... А на днях рэпер решил без повода устроить Алисе большой сюрприз — зная о ее любви к коллекционным куклам LOL Surprise, он несколько месяцев собирал эти игрушки в гастрольном туре и прикатил дочке целую тележку.

«Папа со всей страстью коллекционера, начал скупать LOL по всем городам и странам потому, что Алиса рассказала ему о каком-то «особенном» питомце! Ну, а дальше вы все видели. Жить мне скоро будет негде, так-как теперь ожидается дом для всех обитателей планеты — LOL Surprise! Правда надо сказать, что мы не отдали Алисе все сразу, а вместе с ней решили, что это будет поощрительный фонд за хорошие дела... Вот так я воспитываю Папу!» — рассказала мама Тимати Симона Юнусова и бабушка Алисы в своем Instagram, показав пару трогательных видеороликов момента дарения.