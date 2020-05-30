Эммануил Виторган рассказал, что больше всего любит его двухлетняя дочь
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
У 80-летнего Эммануила Виторгана и его 58-летней жены Ирины две дочки — двухлетняя Этель и девятимесячная Клара. Супруги наслаждаются поздним родительством (стоит отметить, что для Ирины Этель стала первым ребенком) и с удовольствием делятся с подписчиками новыми фото и видео из жизни малышек. Так, Эммануил Гедеонович рассказал, что больше всего любит Этель. «Этелечка больше всего на свете любит танцевать, как только слышит музыку, сразу вскакивает…», — подписал артист видео, в котором его супруга танцует со старшей дочкой.
«Вот вроде пост коротенький, об обыкновенных вещах, а столько чувствуется любви в каждой букве!», «Мама Ира умница, любящая и заботливая, дай вам Бог счастья и здоровья всем!», «Прелесть, без фильтров! Поймала себя на мысли ,что смотрю и пританцовываю с Вами», «Ирина, вы настоящая и делаете своих девочек счастливыми, заряжая своим позитивом и любовью. Танцуйте на доброе здоровье», «Молодцы, мама — танцор и доченька, красиво», «В творческой семье родилась, вот и результат», «Какие же Вы хорошенькие, мама с дочей!» — пишут фолловеры.
Напомним, Ирина Виторган впервые стала мамой в возрасте 56 лет. Несмотря на то, что никто не видел Ирину с округлившимся животом, супруга Эммануила Гедеоновича утверждает, что сама выносила малышку. Младшую дочь для пары выносила суррогатная мать.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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