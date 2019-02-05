Эммануил Виторган и Ирина Млодик впервые показали лицо 11-месячной дочери

В конце февраля минувшего года Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями. Для 56-летней на тот момент Ирины дочка стала первым ребенком, а для ее 78-летнего супруга — третьим: его взрослые дочь и сын уже повзрослели и подарили отцу несколько внуков. Долгое время пара скрывала лицо малышки. Наконец молодой отец рассекретил внешность малышки, сделав подписчикам подарок в честь дня рождения любимой супруги.

«Сегодня день рождения моей Ириши!!! Благодаря этой Женщине я сегодня жив..!! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель!!! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!!!», — написал он.