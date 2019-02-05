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Эммануил Виторган и Ирина Млодик впервые показали лицо 11-месячной дочери

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эммануил Виторган и Ирина Млодик

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Эммануил Виторган сделал подписчикам подарок в честь дня рождения жены.

В конце февраля минувшего года Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями. Для 56-летней на тот момент Ирины дочка стала первым ребенком, а для ее 78-летнего супруга — третьим: его взрослые дочь и сын уже повзрослели и подарили отцу несколько внуков. Долгое время пара скрывала лицо малышки. Наконец молодой отец рассекретил внешность малышки, сделав подписчикам подарок в честь дня рождения любимой супруги.

«Сегодня день рождения моей Ириши!!! Благодаря этой Женщине я сегодня жив..!! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель!!! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!!!», — написал он.

«Бровки — домиком, глазки — вишенки. Ну такая манюсичка!!!», «Папина куколка», «Малышка очень похожа на своего старшего брата Максима!!!», «Этелька красотка! Молодцы», «Сладкая такая, радость дома», «Боже как вы похожи», «Необыкновенная красивая девочка с благородным происхождением! здоровья и долголетия родителям», «Самое главное в жизни счастье у Ириши есть!!!!! Теперь нужно пожелать огромного здоровьица и долгих лет жизни», — комментируют подписчики.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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