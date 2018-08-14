Эмин Агаларов прокомментировал слухи о беременности своей супруги Алены Гавриловой

Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения об «интересном положении» супруги популярного певца и бизнесмена Эмина Агаларова — 31-летней Алены Гавриловой. Пара поначалу никак не отреагировала на появившиеся слухи, однако в недавнем интервью журналу Hello! Эмин впервые подтвердил эту информацию. «Опровергать не буду, это правда. Знаете, пока никто у нас не родился, я бы не хотел распространяться. На все воля Всевышнего, и надо просто подождать», — отметил будущий отец.