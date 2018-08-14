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Эмин Агаларов прокомментировал слухи о беременности своей супруги Алены Гавриловой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эмина Агаларова

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Одна из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе готовится стать родителями.

Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения об «интересном положении» супруги популярного певца и бизнесмена Эмина Агаларова — 31-летней Алены Гавриловой. Пара поначалу никак не отреагировала на появившиеся слухи, однако в недавнем интервью журналу Hello! Эмин впервые подтвердил эту информацию. «Опровергать не буду, это правда. Знаете, пока никто у нас не родился, я бы не хотел распространяться. На все воля Всевышнего, и надо просто подождать», — отметил будущий отец.

Still 🎧

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Напомним, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сыграли свадьбу летом 2018 года. Будущий малыш не станет первенцем для супругов. У Алены есть сын от гражданского брака с миллиардером Рустамом Тарико. А у Эмина двое родных сыновей – Мика и Али – от бывшей жены, дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой, а также приемная дочь Амина.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: instagram

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