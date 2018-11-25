Елена Захарова снималась в кино практически до самых родов

Фильм Алексея Петрухина «Последнее испытание» повествует о теракте в театральном центре на Дубровке, произошедшем в октябре 2002 года. Одну из ролей в фильме исполнила Елена Захарова, которая на момент съемок находилась в «интересном положении». В недавней беседе с порталом StarHit актриса рассказала, каково сниматься в таком тяжелом кино на последних неделях беременности: «Мне было очень страшно. Когда видишь людей в масках, забегающих в зал, страх и ужас срабатывают на подсознательном уровне. Вокруг неподдельные эмоции людей. Никогда не видела, чтобы массовка так играла, на лицах были слезы, ужас, шок. Второй режиссер предложил мне надеть беруши, он знал, что мой живот не накладной, но я отказалась, объясняя это тем, что ребенок все равно будет все слышать». На площадке дежурила бригада «Скорой помощи», а ближайшем к месту съемок роддоме была забронирована палата на случай начала родов. Однако все закончилось хорошо и через неделю после окончания съемок, 8 декабря 2017 года, Елена стала мамой.