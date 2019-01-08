Елена Темникова ждет второго ребенка?

На днях певица Елена Темникова выступила на фестивале Live Fest в Сочи и сразу же привлекла к себе особое внимание сплетников из-за странного концертного костюма. В Telegram-каналах YOBAJUR и «Только никому...» были опубликованы снимки, на которых фигура Елены выглядит изменившейся.
«Новогодние корпоративы, али новая жизнь в животе?» — задались вопросом анонимные авторы канала (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).
Напомним, певица уже воспитывает 3-летнюю дочь Сашу от брака с IT-бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Темникова не раз признавалась, что не против родить еще одного малыша — возможно, время пришло, как вы считаете?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram