Елена Темникова ждет второго ребенка?

Напомним, певица уже воспитывает 3-летнюю дочь Сашу от брака с IT-бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Темникова не раз признавалась, что не против родить еще одного малыша — возможно, время пришло, как вы считаете?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram