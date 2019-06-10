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Елена Подкаминская впервые показала лицо младшей дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Подкаминская

Фото: Instagram Елены Подкаминской
Актриса поделилась забавным снимком с детьми.

40-летняя актриса театра и кино Елена Подкаминская воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Полину и Еву, которой в августе исполнится два года. Звезда сериала «Кухня» не так часто балует Instagram-фолловеров фотографиями девочек, более того, до недавнего времени поклонники Елены даже не представляли, как выглядит ее младшая дочка. На днях Подкаминская опубликовала снимок, под которым рассказала, как дочки встретили ее после съемочного дня: «Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром: «Мама-ама»,- и домой, любиться!».

В малышке, сидящей в коляске, некоторые подписчики увидели мальчика, однако Елена на это ответила с иронией: «А у меня две девочки ) или девочки всегда должны быть в розовом?». При этом актриса отметила, что было бы здорово, если бы у нее еще был третий ребенок.

Скриншот из Instagram Елены Подкаминской

Фото: Instagram Елены Подкаминской

Напомним, отцом старшей дочери Елены Подкаминской является бизнесмен Александр Пляцевой. Супруги развелись в 2015 году, однако смогли сохранить дружеские отношения. Актриса родила Еву от Дениса Гущина, с которым в минувшем году сыграла тайную свадьбу.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видео: YouTube

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