Елена Подкаминская впервые показала лицо младшей дочери

40-летняя актриса театра и кино Елена Подкаминская воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Полину и Еву, которой в августе исполнится два года. Звезда сериала «Кухня» не так часто балует Instagram-фолловеров фотографиями девочек, более того, до недавнего времени поклонники Елены даже не представляли, как выглядит ее младшая дочка. На днях Подкаминская опубликовала снимок, под которым рассказала, как дочки встретили ее после съемочного дня: «Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром: «Мама-ама»,- и домой, любиться!».