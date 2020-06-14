Елена Подкаминская рассказала о проделках 9-летней дочери: «Спокойствие, только спокойствие»

«Лена, какие вы красавицы😍», «Красавицы все женщины этой семьи, но! Я фанатка Полинки», «Такая большая уже, так похожи», «Дети есть дети. Помню, как моя дочка решила себе волосы покрасить фломастерами)», «Сестры ❤️», «У красивых женщин рождаются красивые дети 😍😍😍🤗 у доченьки обаятельная энергетика 🤩🤩 очень красивая 😍», «Какая вы красивая женщина😚я вас обожаю, будьте всегда такой же счастливой», «Дочка такая же красавица как и вы)))», «Какая Полина красавица 😍😍», — осыпают актрису и ее дочь комплиментами поклонники.

Напомним, отцом Полины является бизнесмен Александр Пляцевой. В 2017 году Елена Подкаминская родила дочь Еву от своего второго супруга Дениса Гущина, а в феврале 2020 года у пары родился сын Александр.