Елена Подкаминская рассказала о проделках 9-летней дочери: «Спокойствие, только спокойствие»
Фото: Instagram/@podkaminskaya_official
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская — многодетная мама. Старшая дочь актрисы родилась в 2010 году, и, по словам звезды театра и кино, уже задает маме жару:«Время под кодовым названием «Мам, ты только не переживай, я сама подстриглась»😅».
«Время, когда на все имеется свое, порой весьма нестандартное дизайнерское решение, которое непременно нужно применить на практике 🙉👻 Отрезать, к примеру, пальцы на любимых маминых перчатках! Выкрасить всех кукол в ярко-розовый цвет! Укоротить вдруг брюки и лосины, и чтобы обязательно были дырки... 😝 В конце концов, не так важно, с какой стороны пробор, важнее - весело и друзьями ворваться в этот подростковый период! 😻», — рассказала Елена о проделках дочери, добавив красноречивые хештеги #спокойствие #толькоспокойствие (прим. passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Лена, какие вы красавицы😍», «Красавицы все женщины этой семьи, но! Я фанатка Полинки», «Такая большая уже, так похожи», «Дети есть дети. Помню, как моя дочка решила себе волосы покрасить фломастерами)», «Сестры ❤️», «У красивых женщин рождаются красивые дети 😍😍😍🤗 у доченьки обаятельная энергетика 🤩🤩 очень красивая 😍», «Какая вы красивая женщина😚я вас обожаю, будьте всегда такой же счастливой», «Дочка такая же красавица как и вы)))», «Какая Полина красавица 😍😍», — осыпают актрису и ее дочь комплиментами поклонники.
Напомним, отцом Полины является бизнесмен Александр Пляцевой. В 2017 году Елена Подкаминская родила дочь Еву от своего второго супруга Дениса Гущина, а в феврале 2020 года у пары родился сын Александр.
Фото и видео: Instagram/@podkaminskaya_official
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