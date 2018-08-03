Елена Подкаминская показала годовалую дочь в день ее рождения

Многочисленные подписчики поздравили именинницу: «С Днем Рождения!❤ Счастья и здоровья Евочке», «Поздравляю Вас с этим замечательным событием! Счастья и взаимной любви Вам, Елена! Доченька пусть растёт Вам на радость!», «Поздравляю вас, милые и славные, всеми нами любимые, смеющиеся и плачущие, улыбающиеся, временами задумчивые, корчащие рожицы и строящие глазки - мамочку и доченьку!))», «С Днём Рождения, вашу сладкую!!! Здоровья ей, и много, много радости!!!», «Какая нежность и легкость 😊❤️», «Поздравляю Вас и малышку с первым годиком!😍 как быстро летит время! Крепкого здоровья Евочке❤️».

Напомним, в этом году Елена Подкаминская тайно вышла замуж за отца Евы — бизнесмена Дениса Гущина. В интервью актриса отмечала, что ее возлюбленный — совершенно непубличный человек. Для актрисы этот брак стал вторым — в 2007 году она узаконила отношения с Андреем Пляцевым, а тремя годами позднее у пары родилась дочь Полина. В 2015 году актриса и бизнесмен развелись — одним из поводов стала сильная ревность Пляцевого к партнерам Подкаминской в кино и театре.