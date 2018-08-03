logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Елена Подкаминская показала годовалую дочь в день ее рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Елены Подкаминской

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Младшей дочери популярной актрисы театра и кино исполнился один год.

Елена Подкаминская редко показывает фото младшей дочери, однако в честь первого дня рождения малышки актриса сделала исключение — в ее Instagram появилось нежное фото с Евой.

Многочисленные подписчики поздравили именинницу: «С Днем Рождения!❤ Счастья и здоровья Евочке», «Поздравляю Вас с этим замечательным событием! Счастья и взаимной любви Вам, Елена! Доченька пусть растёт Вам на радость!», «Поздравляю вас, милые и славные, всеми нами любимые, смеющиеся и плачущие, улыбающиеся, временами задумчивые, корчащие рожицы и строящие глазки - мамочку и доченьку!))», «С Днём Рождения, вашу сладкую!!! Здоровья ей, и много, много радости!!!», «Какая нежность и легкость 😊❤️», «Поздравляю Вас и малышку с первым годиком!😍 как быстро летит время! Крепкого здоровья Евочке❤️».

Напомним, в этом году Елена Подкаминская тайно вышла замуж за отца Евы — бизнесмена Дениса Гущина. В интервью актриса отмечала, что ее возлюбленный — совершенно непубличный человек. Для актрисы этот брак стал вторым — в 2007 году она узаконила отношения с Андреем Пляцевым, а тремя годами позднее у пары родилась дочь Полина. В 2015 году актриса и бизнесмен развелись — одним из поводов стала сильная ревность Пляцевого к партнерам Подкаминской в кино и театре.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью
Как девочка! Юлия Высоцкая показала миниатюрный тыл в прозрачных шортах
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии