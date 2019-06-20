Елена Кулецкая показала фото с красавцем мужем и огненно-рыжими детьми и рассказала о трудностях материнства

«Жизнь с двумя маленькими детьми - это... Утром просыпаешься, полный сил, энергии, грандиозных планов на день. В мыслях "ну сегодня-то я точно горы сверну" составляешь список дел. Днем - ну, может, и не точно, и пожалуй, не горы, но пару холмов сверну обязательно, времени у меня еще огого! Часа в 4, когда многообещающий дневной детский сон накрывается медным тазом — эээмм, так что там я вообще сегодня хотела выполнить? ... Вечером — ну, последний рывок, сейчас всех уложу, и вот точно-точно все сделаю! Ночью, обложившись со всех сторон детьми, читая им сказку — дела? не, ну сегодня уже нафиг, а вот завтра!! Завтра точно все-все переделаю! Надо только не забыть составить список», — поделилась в комментариях модель.
Елена призналась, что уже пять лет не может найти время для того, чтобы отобрать фотографии для свадебного альбома, полтора года не может разобрать и рассортировать документы, полгода — написать пост про колики.
«Теперь ежедневно перекочевывает на завтра текст про прикорм и плавное замещение количества гв за день», — пожаловалась она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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