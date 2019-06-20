Елена Кулецкая показала фото с красавцем мужем и огненно-рыжими детьми и рассказала о трудностях материнства

Елена призналась, что уже пять лет не может найти время для того, чтобы отобрать фотографии для свадебного альбома, полтора года не может разобрать и рассортировать документы, полгода — написать пост про колики.

«Теперь ежедневно перекочевывает на завтра текст про прикорм и плавное замещение количества гв за день», — пожаловалась она.