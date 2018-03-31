Почти два месяца назад Елена Исинбаева стала мамой во второй раз — в одной из клиник в Монако на свет появился сын спортсменки и ее супруга Никиты Петинова. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике крайне редко делится в Instagram семейными фото, однако, накануне в блоге появился милый кадр. Елена и ее сестра Инесса сделали селфи в лифтовом холле перед прогулкой с малышом. «С моей кровинушкой и сыночком:))) With my beloved sister and son! 😃», — подписала снимок Исинбаева.
Подписчики вновь поздравили спортсменку с рождением сына: «Поздравляю с рождением сына! Счастья, здоровья, Вам, Елена и вашим близким!!!», «Какое счастье! От души желаю крепкого здоровья сыночку!», «Пусть растет здоровым и умненьким! А Леночке желаю еще не раз испытать счастье материнства», «Пусть сын всегда смотрит вперёд горящими глазами, с жгучим интересом и силой воли, стремлениями, во много раз превышающими даже свою маму, пусть все получается, пусть самое прекрасное случается! Поздравляю Вас! Теперь двое! Это счастье!!!», «Пусть растет здоровеньким счастливым успешным сильным как мама!!!! Счастья вашей семье!!!💖💖💖😚😚😚».
Напомним, у Елены Исинбаевой и Никиты Петинова также подрастает 3-летняя дочь Ева.