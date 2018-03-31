Подписчики вновь поздравили спортсменку с рождением сына: «Поздравляю с рождением сына! Счастья, здоровья, Вам, Елена и вашим близким!!!», «Какое счастье! От души желаю крепкого здоровья сыночку!», «Пусть растет здоровым и умненьким! А Леночке желаю еще не раз испытать счастье материнства», «Пусть сын всегда смотрит вперёд горящими глазами, с жгучим интересом и силой воли, стремлениями, во много раз превышающими даже свою маму, пусть все получается, пусть самое прекрасное случается! Поздравляю Вас! Теперь двое! Это счастье!!!», «Пусть растет здоровеньким счастливым успешным сильным как мама!!!! Счастья вашей семье!!!💖💖💖😚😚😚».

Напомним, у Елены Исинбаевой и Никиты Петинова также подрастает 3-летняя дочь Ева.