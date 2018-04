Почти два месяца назад Елена Исинбаева стала мамой во второй раз — в одной из клиник в Монако на свет появился сын спортсменки и ее супруга Никиты Петинова. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике крайне редко делится в Instagram семейными фото, однако, накануне в блоге появился милый кадр. Елена и ее сестра Инесса сделали селфи в лифтовом холле перед прогулкой с малышом. «С моей кровинушкой и сыночком:))) With my beloved sister and son! 😃», — подписала снимок Исинбаева.