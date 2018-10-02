Экстремальные развлечения Тимати и его четырехлетней дочери напугали их бабушку

«Когда понты затуманили мозг окончательно», «Папа-убийца. Жесть конечно», «У нее еще нет инстинкта самосохранения, ведь не дай Бог что случись, вы себе этого не простите, а устраивать из опасности шоу — это как минимум (как бы хорошо я не относилась к вашей семье) не умно», «А меня больше смутило отсутствие жилета спасательного, лично я не против таких видов спорта и развлечений, особенно вместе с родителями, но правила безопасности я бы не игнорировала», «Непростительная самоуверенность, сам рискуй но ребенок... Без жилета!!! Один миг может перевернуть всю жизнь...», — критикуют одни фолловеры.

«Повезло девочке с папой», «Круто!!!», «Конечно круто! Многие тоже крутили у виска, видя как моя средняя дочь в 2 года ныряет прыгает с трамплина и гоняет с горок в аквапарке. Если есть в крови огонь, ни куда не деть))) Сейчас ей 9 и так же жжет)))», «Вообще считаю зачем думать а если бы да кабы, есть сегодня, и малышка берет от сегодня все и не боится ничего, тем более она рядом с папой. Она супер крутая девчонка, сочетает в себе и мальчишку и милую леди, это супер здорово. Симона вы супер женщина, мама и бабушка», — восхищаются другие.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: instagram