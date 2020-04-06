Экс-жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина во время беременности спаслась от пожара

Оксана Воеводина опубликовала в Instagram тревожный пост в котором рассказала, что пережила с сыном ужасный день.

«Сегодня был самый ужасный день за минувший год. Последний ужасный день был, когда я бежала год назад по лестнице вниз с 25-го этажа, беременная, c огромным животом, из-за пожара в доме.

У Леона поднялась температура до 39, и пришлось вызвать скорую. Врачи сказали, что похоже на вирус на фоне ослабленного иммунитета из-за прорезывания зубов... Мы заглянули в рот и нашли еще один зуб, который вылез снизу. Мне кажется, пока у Леона лезут зубы, у меня полезут седые волосы... P.S. На фото Леону ровно месяц», — поделилась эмоциями экс-жена бывшего короля Малайзии, заодно рассказав, как беременной спасалась от пожара.