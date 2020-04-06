Экс-жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина во время беременности спаслась от пожара
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Фото: Instagram
Оксана Воеводина опубликовала в Instagram тревожный пост в котором рассказала, что пережила с сыном ужасный день.
«Сегодня был самый ужасный день за минувший год. Последний ужасный день был, когда я бежала год назад по лестнице вниз с 25-го этажа, беременная, c огромным животом, из-за пожара в доме.
У Леона поднялась температура до 39, и пришлось вызвать скорую. Врачи сказали, что похоже на вирус на фоне ослабленного иммунитета из-за прорезывания зубов... Мы заглянули в рот и нашли еще один зуб, который вылез снизу. Мне кажется, пока у Леона лезут зубы, у меня полезут седые волосы... P.S. На фото Леону ровно месяц», — поделилась эмоциями экс-жена бывшего короля Малайзии, заодно рассказав, как беременной спасалась от пожара.
Фото: Instagram
Напомним, В 2018 году Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии, который ради нее отказался от трона. Но их семейное счастье длилось меньше года. Мухаммад V выставил беременную жену из дома: их первенец родился уже в Москве.
Что стало причиной таких шокирующих перемен в жизни супругов, до сих пор остается тайной.
Историю любви и расставания Оксаны и Мухаммада V вы узнаете из новостей на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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