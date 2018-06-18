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Экс-возлюбленный Жанны Фриске наконец раскрыл правду об отце ее сына Платона

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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На протяжении всей жизни маленького Платона Шепелева в Сети не утихали разговоры о том, является ли Дмитрий Шепелев отцом мальчика — или же Жанна Фриске родила от бывшего гражданского мужа, танцора Петра Никитина.

На днях Петр появился в эфире программы «Новые русские сенсации» и наконец расставил все точки над i. Он откровенно рассказал о романе с певицей.

Отношения исполнительницы с участником ее же танцевального коллектива продлились 5 лет и могли бы закончиться свадьбой и рождением ребенка. Но Петр часто ревновал любимую к поклонникам и в конце концов поставил Жанне ультиматум: или он, или работа. На этом роман звезды с «мистером Фриске», как называла сама Жанна Петра, закончился.

Никитин признался, что, когда Фриске влюбилась в молодого телеведущего Дмитрия Шепелева, он намеревался разлучить пару и вернуть певицу, однако, узнав о ее беременности, передумал. При этом он наконец твердо заявил: «Отец ее сына — точно не я. Я там никак не попадаю по срокам».

Напомним, с заявлениями о том, что Петр Никитин может быть отцом Платона, несколько раз выступали представители семьи Жанны, настаивая на тесте ДНК. Впрочем, теперь он, похоже, не потребуется.

Фото: Pravda Komsomolskaya, Anna Salynskaya / Global Look Press, Instagram

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