Экс-возлюбленный Жанны Фриске наконец раскрыл правду об отце ее сына Платона

На днях Петр появился в эфире программы «Новые русские сенсации» и наконец расставил все точки над i. Он откровенно рассказал о романе с певицей.

Отношения исполнительницы с участником ее же танцевального коллектива продлились 5 лет и могли бы закончиться свадьбой и рождением ребенка. Но Петр часто ревновал любимую к поклонникам и в конце концов поставил Жанне ультиматум: или он, или работа. На этом роман звезды с «мистером Фриске», как называла сама Жанна Петра, закончился.