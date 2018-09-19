Экс-возлюбленная Тимати подтвердила слухи о своей беременности

33-летняя Мила Волчек ответила согласием на предложение руки и сердца от 35-летнего Алексея Гарбера, сына старшего партнера инвестиционной компании GHP Group Марка Гарбера. По слухам, московская it-girl, прославившаяся благодаря страстному роману с Тимати, выйдет замуж, будучи в «интересном положении». Как сообщает портал WMJ.ru, на днях, отвечая на вопросы Instagram-подписчиков, Мила подтвердила свою беременность: «Да, я в положении».
О личной жизни Милы после расставания с Тимати и до знакомства с Алексеем ничего не известно. А вот Гарбер не так давно был помолвлен с другой известной тусовщицей, Лизой Грендене, но осенью 2015-го они также разошлись.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Starface, Instagram
Видео: Instagram