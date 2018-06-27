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Экс-супруга хоккеиста Радулова ждет ребенка от женатого мужчины

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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По сообщениям СМИ, 25-летняя Дарья Радулова беременна во второй раз. Отцом малыша станет ее новый возлюбленный Игорь Семченко.

После тяжелого развода с хоккеистом Александром Радуловым гимнастка Дарья Дмитриева довольно быстро нашла новую любовь. Она закрутила роман с сотрудником российских спецслужб Игорем Семченко. Как сообщили инсайдеры, у пары множество общих интересов: Игорь обожает все, что связано со спортом — он играет в любительском футбольном клубе и занимается самбо.

На днях выяснилось, что отношения Дарьи и Игоря развиваются очень быстро: папарацци заметили влюбленных в одном из московских ресторанов, где спортсменка отмечала свой день рождения. При этом облегающее платье, выбранное девушкой, подчеркнуло ее округлившийся живот.

Есть одно «но» — Игорь Семченко женат и у него двое маленьких сыновей. Тем не менее Дарья уверена, что отец ее будущего второго ребенка обязательно разведется и женится на ней. Об этом она рассказала порталу Super.ru сама: «Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся». Но Радулова пока не торопится выкладывать в соцсети совместные снимки с возлюбленным, лишь намекая на их близкие отношения с помощью хэштегов.

Фото: Instagram

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