Экс-супруга хоккеиста Радулова ждет ребенка от женатого мужчины

После тяжелого развода с хоккеистом Александром Радуловым гимнастка Дарья Дмитриева довольно быстро нашла новую любовь. Она закрутила роман с сотрудником российских спецслужб Игорем Семченко. Как сообщили инсайдеры, у пары множество общих интересов: Игорь обожает все, что связано со спортом — он играет в любительском футбольном клубе и занимается самбо.
На днях выяснилось, что отношения Дарьи и Игоря развиваются очень быстро: папарацци заметили влюбленных в одном из московских ресторанов, где спортсменка отмечала свой день рождения. При этом облегающее платье, выбранное девушкой, подчеркнуло ее округлившийся живот.
Есть одно «но» — Игорь Семченко женат и у него двое маленьких сыновей. Тем не менее Дарья уверена, что отец ее будущего второго ребенка обязательно разведется и женится на ней. Об этом она рассказала порталу Super.ru сама: «Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся». Но Радулова пока не торопится выкладывать в соцсети совместные снимки с возлюбленным, лишь намекая на их близкие отношения с помощью хэштегов.
Фото: Instagram