Экс-супруга хоккеиста Радулова ждет ребенка от женатого мужчины

После тяжелого развода с хоккеистом Александром Радуловым гимнастка Дарья Дмитриева довольно быстро нашла новую любовь. Она закрутила роман с сотрудником российских спецслужб Игорем Семченко. Как сообщили инсайдеры, у пары множество общих интересов: Игорь обожает все, что связано со спортом — он играет в любительском футбольном клубе и занимается самбо.

На днях выяснилось, что отношения Дарьи и Игоря развиваются очень быстро: папарацци заметили влюбленных в одном из московских ресторанов, где спортсменка отмечала свой день рождения. При этом облегающее платье, выбранное девушкой, подчеркнуло ее округлившийся живот.