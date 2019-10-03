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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева о буднях матери-одиночки в Америке: «Рожать было очень тяжело»

Саша Зверева вспомнила о том, как рожала без поддержки близкого человека, и о ссоре с Ксенией Бородиной.

Многие помнят хрупкую брюнетку Сашу Звереву как солистку группы «Демо». Сейчас она живет в Америке, собирается замуж, воспитывает троих детей. Но начала ее жизни в США не было безоблачным: там она оказалась одна, беременная третьим малышом, покинутая диджеем Дмитрием Алмазовым, с долгами перед адвокатами, которые помогали ей сделать «грин-карту».

О своей беременности певица узнала после переезда. «Я бы не пожелала этого даже самому злому врагу. Это было очень тяжело. Я могу об этом говорить сейчас без эмоций, потому что все уже выплакала. У меня начались схватки прямо на променаде Санта-Моники. Вокруг люди, а у меня текут воды», — вспомнила звездная мама в эфире YouTube-шоу Элины Федоровой.

Упомянула она — уже в прямом эфире своего Instagram — и о ссоре с Ксенией Бородиной, которая случилась после родов. Девушка, которая работала помощницей в бизнесе, связанном с пошивом одежды, перешла работать к Ксюше, «сдав» ей контакты производства, поставив тем самым под риск процессы, которые обеспечивали семью матери-одиночки Саши.

Все это происходило в 2016 году. С Ксенией Саша до сих пор не общается.

Фото и видео: instagram

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