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Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Екатерины Вуличенко

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Актриса, ставшая мамой две недели назад, ответила на самый популярный вопрос в своем Instagram.

Несколько недель назад 38-летняя актриса Екатерина Вуличенко стала мамой — в одном из московских роддомов на свет появился долгожданный мальчик. Новоиспеченная дважды мама предпочла скрыть имя ребенка, однако сегодня звезда театра и кино рассекретила его, опубликовав нежное фото с 11-летней дочерью Софией и ее младшим братиком: «Отвечаю на самый часто задаваемый вопрос последних двух недель) малыша назвали Александр ❤️ у нас не было ни сомнений , ни метаний , ни терзаний по поводу имени... как только мы узнали что ждём мальчика, имя пришло сразу. Александр ❤️ и никаких других вариантов!».

Стоит отметить, что с именем мальчика связана необычная история, которую Екатерина рассказала фолловерам: «А тут ещё и Соня, которая в тот момент не была в курсе того , что скоро у неё появится братик, пришла как-то от подружки и рассказала нам, что та ей нагадала , что вскоре в Сониной жизни появится некий Александр, с которым они друг друга будет очень любить 🙈 господи, как мы с мужем смеялись, а потом, когда спустя несколько месяцев при объявлении о пополнении в семействе мы ей эту историю напомнили, она возмущённо ответила что имела ввиду совсем не это, но подумав сказала что брату тоже очень-очень рада!❤️ вот и не верь теперь в гадания! Так что, дорогие мои, знайте, если вам нужно авторитетное предсказание, которое точно сбудется, вам к Сониной подружке 😹 В общем, Александр! Хорошее имя, правда?)».

Напомним, отцом маленького Саши является второй муж актрисы, бизнесмен по имени Марат. С первым мужем, финансистом Денисом Трифоновым, Екатерина развелась в 2014 году после девяти лет совместной жизни.

Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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