Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына

Стоит отметить, что с именем мальчика связана необычная история, которую Екатерина рассказала фолловерам: «А тут ещё и Соня, которая в тот момент не была в курсе того , что скоро у неё появится братик, пришла как-то от подружки и рассказала нам, что та ей нагадала , что вскоре в Сониной жизни появится некий Александр, с которым они друг друга будет очень любить 🙈 господи, как мы с мужем смеялись, а потом, когда спустя несколько месяцев при объявлении о пополнении в семействе мы ей эту историю напомнили, она возмущённо ответила что имела ввиду совсем не это, но подумав сказала что брату тоже очень-очень рада!❤️ вот и не верь теперь в гадания! Так что, дорогие мои, знайте, если вам нужно авторитетное предсказание, которое точно сбудется, вам к Сониной подружке 😹 В общем, Александр! Хорошее имя, правда?)».

Напомним, отцом маленького Саши является второй муж актрисы, бизнесмен по имени Марат. С первым мужем, финансистом Денисом Трифоновым, Екатерина развелась в 2014 году после девяти лет совместной жизни.