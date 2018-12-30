Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына

Несколько недель назад 38-летняя актриса Екатерина Вуличенко стала мамой — в одном из московских роддомов на свет появился долгожданный мальчик. Новоиспеченная дважды мама предпочла скрыть имя ребенка, однако сегодня звезда театра и кино рассекретила его, опубликовав нежное фото с 11-летней дочерью Софией и ее младшим братиком: «Отвечаю на самый часто задаваемый вопрос последних двух недель) малыша назвали Александр ❤️ у нас не было ни сомнений , ни метаний , ни терзаний по поводу имени... как только мы узнали что ждём мальчика, имя пришло сразу. Александр ❤️ и никаких других вариантов!».
Стоит отметить, что с именем мальчика связана необычная история, которую Екатерина рассказала фолловерам: «А тут ещё и Соня, которая в тот момент не была в курсе того , что скоро у неё появится братик, пришла как-то от подружки и рассказала нам, что та ей нагадала , что вскоре в Сониной жизни появится некий Александр, с которым они друг друга будет очень любить 🙈 господи, как мы с мужем смеялись, а потом, когда спустя несколько месяцев при объявлении о пополнении в семействе мы ей эту историю напомнили, она возмущённо ответила что имела ввиду совсем не это, но подумав сказала что брату тоже очень-очень рада!❤️ вот и не верь теперь в гадания! Так что, дорогие мои, знайте, если вам нужно авторитетное предсказание, которое точно сбудется, вам к Сониной подружке 😹 В общем, Александр! Хорошее имя, правда?)».
Напомним, отцом маленького Саши является второй муж актрисы, бизнесмен по имени Марат. С первым мужем, финансистом Денисом Трифоновым, Екатерина развелась в 2014 году после девяти лет совместной жизни.
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram