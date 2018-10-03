Екатерина Стриженова показала нежное фото мужа с подросшим внуком и молодыми родителями малыша

Полгода назад, в апреле этого года, Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой. Долгожданного внука ей подарила старшая дочь Анастасия и назвала мальчика именем папы — Петей. В эту среду, 3 октября, звезда Первого канала опубликовала в блоге нежное фото своей семьи.
«Я знаю, зачем мы рожали детей — чтобы они потом нам дарили внуков! Пете Петровичу 6 месяцев», — написала телеведущая.
Анастасия Стриженова и Петр Грищенко познакомились в Нью-Йорке, там же и остались жить после учебы. В 2011 году влюбленные обручились, а чуть позже — повенчались и сыграли свадьбу в России. Семейные праздники они предпочитают проводить с родителями, встречаясь то на родине, то в США, то на «нейтральной территории», устраивая совместные каникулы.
Фото и видео: instagram