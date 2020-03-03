Екатерина Климова поздравила дочь с 18-летием и показала ее красивый портрет

В понедельник, 2 марта, дочь Екатерины Климовой стала совершеннолетней.

«Елизавете сегодня исполнилось 18 лет. От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо! Судьба, да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекрасней. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети», — написала мама под портретом дочери.