Екатерина Климова поздравила дочь с 18-летием и показала ее красивый портрет
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я выбрал вместо рекламы.
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42-летнюю Екатерину Климову сравнили с ее юной дочерью.
В понедельник, 2 марта, дочь Екатерины Климовой стала совершеннолетней.
«Елизавете сегодня исполнилось 18 лет. От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо! Судьба, да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекрасней. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети», — написала мама под портретом дочери.
Поклонники отметили, что дочь очень похожа на маму. Согласны?
Фото и видео: instagram
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