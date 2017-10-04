Екатерина Климова: «Это только со стороны кажется, что круто быть успешной женщиной и мамой»

Екатерина Климова — успешная актриса театра и кино и мама четверых детей. В недавнем интервью Сергею Майорову в рамках программы «Однажды…» звезда фильма «Мы из будущего» рассказала, каково это — быть многодетной мамой и совмещать материнство с построением карьеры.

«Это только со стороны кажется, что круто быть успешной женщиной и мамой. На самом деле это не так. Совмещать две эти ипостаси очень тяжело. Я думаю, что это надо делать лишь в том случае, если вы не можете существовать без профессии. Я каждый раз уходила в декрет легко, не боялась, что мои роли заберут. Я всегда знала, что у меня будут другие роли, будет работа, ведь без нее я просто не могу», — призналась Климова.