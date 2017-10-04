Екатерина Климова: «Это только со стороны кажется, что круто быть успешной женщиной и мамой»

Екатерина Климова — успешная актриса театра и кино и мама четверых детей. В недавнем интервью Сергею Майорову в рамках программы «Однажды…» звезда фильма «Мы из будущего» рассказала, каково это — быть многодетной мамой и совмещать материнство с построением карьеры.
«Это только со стороны кажется, что круто быть успешной женщиной и мамой. На самом деле это не так. Совмещать две эти ипостаси очень тяжело. Я думаю, что это надо делать лишь в том случае, если вы не можете существовать без профессии. Я каждый раз уходила в декрет легко, не боялась, что мои роли заберут. Я всегда знала, что у меня будут другие роли, будет работа, ведь без нее я просто не могу», — призналась Климова.
Актриса отметила, что относится к появлению детей как к подарку с небес, поэтому она не приемлет аборты: «Я православный человек и верю, что такие решения должен принимать только Бог. Какое я имею право распоряжаться чужими судьбами? Я не могу сказать, что рождение каждого ребенка было для меня запланированным. Наверное, для меня не существует какого-то идеального метода предохранения. Но раз этот подарок был сделан, его нужно принять».
У Екатерины четверо детей — 16-летняя дочь Лиза, 11-летний сын Матвей, 10-летний сын Корней и двухлетняя дочь Бэлла. По признанию актрисы, для всех детей она являетcя непререкаемым авторитетом, и, несмотря на дружеские и доверительные отношения, зачастую относится к ним слишком строго: «Есть у меня во взгляде нечто такое, что заставляет ребенка тут же остановиться. Дети прекрасно знают, что доводить маму до такого состояния не следует. И все же, когда они вырастут, я эту строгость просто отключу».
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