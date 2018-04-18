Егор Кончаловский впервые показал лицо годовалого сына

Поклонники заметили, что мальчик очень похож на своего отца. «Еще один талант растет !!!!», «Копия!!», «Какой хорошенький! Папа счастлив! Здоровья вам всем! Спасибо, что делитесь с нами такими счастливыми кадрами!» — написали интернет-пользователи в Instagram Кончаловского.

Напомним, у Егора Кончаловского также есть взрослая дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной. А сейчас кинорежиссер живет в браке с юристом Марией Леоновой. 10 апреля прошлого года она родила ему сына Тимура.

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press