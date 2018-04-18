Егор Кончаловский впервые показал лицо годовалого сына

В течение года после появления на свет сына Тимура Егор Кончаловский не выкладывал в свой микроблог фото, где видно лицо малыша. Но в его первый день рождения режиссер решил сделать исключение и поделился с фолловерами снимком с праздника по этому случаю.
«А вот мой сынок!» — подписал Егор фотографию.
Поклонники заметили, что мальчик очень похож на своего отца. «Еще один талант растет !!!!», «Копия!!», «Какой хорошенький! Папа счастлив! Здоровья вам всем! Спасибо, что делитесь с нами такими счастливыми кадрами!» — написали интернет-пользователи в Instagram Кончаловского.
Напомним, у Егора Кончаловского также есть взрослая дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной. А сейчас кинорежиссер живет в браке с юристом Марией Леоновой. 10 апреля прошлого года она родила ему сына Тимура.
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press