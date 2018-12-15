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«Театр театром, а папа – папой»: Сергей Безруков наслаждается прогулками с новорожденным сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

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Несмотря на высокую занятость, актер много времени проводит с маленьким сыном.

45-летний Сергей Безруков — идеальный папа. Отцовские чувства проснулись в актере с рождением дочери Маши, которую ему подарила режиссер Анна Матисон. В конце ноября этого года у Сергея и Анны родился сын Степан. Несколько часов назад Безруков поделился трогательным фото, сделанным во время прогулки с наследником: «Театр театром, а папа папой! Капюшон на голову! Валенки! И гулять! Работаем папой! И это круто! Всем хороших выходных, дорогие мои, хорошие!».

«Настоящий папа!», «Вот оно, истинное счастье!», «Супер-папа», «Вы молодец, что при вашей занятости, успеваете в такую погоду погулять с ребенком», «Счастливый, как классно, когда папы такие!», «Это ваша самая главная роль — роль Папы», «Приятно видеть счастливого папу», «Как приятно наблюдать пап с колясками, это так редко и так трогательно», «Счастья вашему малышу», — комментируют подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим. ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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