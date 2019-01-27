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Дженнифер Энистон готовится стать приемной мамой

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Дженнифер Энистон на красной дорожке

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49-летняя актриса хочет усыновить ребенка.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в скором времени станет мамой. Издание Globe сообщило, что 49-летняя знаменитость посетила два детских дома в Мехико, в одном из которых познакомилась с чудесной годовалой малышкой с очаровательной улыбкой и длинными черными ресницами. Инсайдер отмечает, что актриса изначально планировала усыновить ребенка из бедной страны, чтобы дать ему достойное воспитание и образование. По информации издания, Дженнифер уже подала документы для начала процедуры оформления опеки.

Напомним, Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом. Долгое время актриса на первый план ставила карьеру, и, по слухам, именно отсутствие детей привело к разводу этой пары. В браке с Джастином Теру Дженнифер не удалось самой стать мамой, а ее супруг открыто выступал против усыновления детей. Напомним, Энистон и Теру развелись в 2018 году, менее чем через три года после свадьбы.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: ImagePressAgency, Mayer/face to face, Panoramic, imago stock&people, Hubert Boesl, Lisa O'Connor/Globallookpress

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