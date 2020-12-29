Две сестры забеременели и родили детей в один день с разницей в 90 минут

Сестры очень близки друг с другом и во всем полагались друг на друга, после того как их отец умер от рака в 2016 году. Во время беременности они также старались поддерживать друг друга, но никак не ожидали, что их дата родов совпадет. Ожидалось, что женщины родят в декабре, в больнице они оказались одновременно, их положили в соседние палаты. Муж Эшли, Джон, заявил: «Я шел мимо их палат и слышал, как они переговаривались друг с другом о том, что скоро станут мамами». И действительно, оба мальчика появились в один день, с разницей всего 1,5 часа. Новорожденных братьев назвали Кассиус Джон и Зандер Пол. Дети совершенно здоровы. Женщины считают, что появление на свет этих малышей для их семьи – настоящее чудо, особенно в год, который принес им столько испытаний. «Во время пандемии, когда вам даже нельзя встречаться с друзьями или что-то в этом роде, я чувствую, как нашу семью осветил луч надежды», – заявили они.

Фото: pixabay

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