«Дурдом!»: в Сети жестко раскритиковали беременную Тарасову за совместное с мужем катание на квадроцикле

Свежий снимок пары вызвал недоумение у подписчиков Анастасии Тарасовой. Дело в том, что ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, решил устроить для любимой незабываемую поездку на квадроцикле. Но пользователи Сети тут же отметили, что этот вид транспорта опасен для будущей мамы.

Анастасия опубликовала снимок в Инстаграме, подписав его трогательными строчками из песни Forever Young: «У нас еще будет столько неожиданных желаний, так пусть они все сбудутся! Вечно молодым, я хочу быть вечно молодым. Ты точно хочешь жить вечно? Вечно».