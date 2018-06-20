logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Дурдом!»: в Сети жестко раскритиковали беременную Тарасову за совместное с мужем катание на квадроцикле

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Анастасия и Дмитрий Тарасовы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
24-летняя Анастасия Тарасова, которая ждет первенца, решилась сесть на недавно приобретенный ее супругом Дмитрием квадроцикл.

Свежий снимок пары вызвал недоумение у подписчиков Анастасии Тарасовой. Дело в том, что ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, решил устроить для любимой незабываемую поездку на квадроцикле. Но пользователи Сети тут же отметили, что этот вид транспорта опасен для будущей мамы.

Анастасия опубликовала снимок в Инстаграме, подписав его трогательными строчками из песни Forever Young: «У нас еще будет столько неожиданных желаний, так пусть они все сбудутся! Вечно молодым, я хочу быть вечно молодым. Ты точно хочешь жить вечно? Вечно».

Фолловеры модели были неприятно удивлены ее смелостью: «Ого! Это безопасно?», «Надеюсь, они на нем не катались вместе. Квадрик опаснее мотоцикла часто бывает. А так, конечно, шикарная пара». «Я бы побоялась на таком сроке на квадрике», «Дурдомище». Впрочем, Анастасия и Дмитрий не обратили на эти комментарии никакого внимания — похоже, супругам действительно доставляют удовольствия подобные экстремальные развлечения.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста