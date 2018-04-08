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«Друзья навсегда»: Юлия Снигирь впервые показала двухлетнего сына

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Фото из Instagram Юлии Снигирь
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В блоге популярной актрисы появилось первое фото двухлетнего Федора.

О романе актеров Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно в 2015 году. Скандальным стал уход актера от жены Ирины Леоновой, беременной седьмым ребенком, к беременной Снигирь. 9 марта 2016 года на свет появился мальчик, которого назвали Федором, однако знаменитые родители живут по принципу «счастье любит тишину», поэтому поклонники даже не надеялись увидеть фотографии малыша.

Несколько часов назад в Instagram Юлии Снигирь появилось первое фото двухлетнего сына — мальчик стоит перед витриной с мороженым спиной к фотографу. «Навсегда», — подписала снимок актриса, намекая на надпись на толстовке мальчика (True friends are forever — «Настоящие друзья — навсегда» (прим.ред.)).

Подписчики актрисы восхитились мальчиком: «Какой чудесный малыш!», «Хороший мальчик!», «Ой, любитель сладенького! Чудо!».

Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь крайне редко появляются вместе на светских мероприятиях, однако, в преддверии нового года пара вместе снялась в забавном рекламном ролике.

Фото: instagram

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