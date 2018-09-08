«Досмотрела хоккей и пошла рожать»: Пелагея впервые рассказала о появлении дочери

32-летняя Пелагея предпочитает никого не пускать в свою личную жизнь. В 2016 году артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, а годом позже родила ему дочь Таисию. Сегодня в эфир вышел свежий выпуск программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым, в котором наставница шоу «Голос» впервые поделилась подробностями рождения малышки.
День рождения Таисии Пелагея называет самым счастливым днем в своей жизни. Смеясь, артистка рассказала, что во время родов смотрела хоккей — играла команда ее супруга: «Смотрела прямо в палате, потом пошла рожать». Из-за того, что Иван играл, Пелагея не стала ему звонить — о родах сообщила лишь общей подруге, которая впоследствии позвонила Телегину.
Как вспоминает певица, новорожденная дочь смотрела на нее «с яростью»: «Мама, что же произошло? Как ты допустила этот ужас?». При этом, девочка плакала до тех пор, пока не позвонил папа — после его звонка Таисия успокоилась. «Иван поплакал, все поплакали, только врачи держались», — смеется молодая мама, вспоминая роды.
Певица признается, что дочь растет настоящей модницей — на площадке девочку узнают исключительно по бантам разных цветов и вариаций. А если семья планирует совместный выход в свет, то Пелагея подбирает одежду в едином стиле. Звездная мама мечтает стать настоящим другом для дочери. По словам Пелагеи, Таисия совершенно на нее не похожа. Однако уже сейчас артистка готова к тому, что в жизни дочери будут трудности: когда родители известные или популярные — это доставляет определенное количество хлопот.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru