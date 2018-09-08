«Досмотрела хоккей и пошла рожать»: Пелагея впервые рассказала о появлении дочери

32-летняя Пелагея предпочитает никого не пускать в свою личную жизнь. В 2016 году артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, а годом позже родила ему дочь Таисию. Сегодня в эфир вышел свежий выпуск программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым, в котором наставница шоу «Голос» впервые поделилась подробностями рождения малышки.

День рождения Таисии Пелагея называет самым счастливым днем в своей жизни. Смеясь, артистка рассказала, что во время родов смотрела хоккей — играла команда ее супруга: «Смотрела прямо в палате, потом пошла рожать». Из-за того, что Иван играл, Пелагея не стала ему звонить — о родах сообщила лишь общей подруге, которая впоследствии позвонила Телегину.