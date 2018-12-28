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«Допрос с пристрастием»: беременная Виктория Лопырева навестила молодую маму Нюшу в Майами

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Нюша и Виктория Лопырева

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Модель встретилась с подругой в США.

На днях Виктория Лопырева, ожидающая первенца, улетела в Майами по делам и встретилась там с давней подругой, певицей Нюшей, которая недавно тоже впервые стала мамой. Разумеется, девушки поговорили о беременности, родах и материнских хлопотах после появления ребенка на свет.

«Дружеский обед с @nyusha_nyusha превратился в допрос с пристрастием «Вспомнить ВСЕ!» или «Расскажи мне, как это было!». Я даже подумать не могла, что мы так долго можем обсуждать лайф хаки жизни после) ну и,собственно, сам процесс) одно очевидно — времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала», — написала Виктория в своем микроблоге, выложив милый совместный снимок с Нюшей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, не так давно Лопырева наконец рассекретила беременность, но не назвала имени будущего счастливого отца. О свадьбе с ним Виктория тоже пока не думает, поскольку с большим волнением ожидает родов. «Я пообещала любимому отказаться на время от публичности, которая стала для меня уже привычной. Живу, ценя каждую минуту своего счастья, и ревниво оберегаю его от посторонних. Самое важное для нас обоих — предстоящее событие, все остальное потом», — заявила Лопырева в интервью «Комсомольской правде».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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