«Допрос с пристрастием»: беременная Виктория Лопырева навестила молодую маму Нюшу в Майами

На днях Виктория Лопырева, ожидающая первенца, улетела в Майами по делам и встретилась там с давней подругой, певицей Нюшей, которая недавно тоже впервые стала мамой. Разумеется, девушки поговорили о беременности, родах и материнских хлопотах после появления ребенка на свет.

«Дружеский обед с @nyusha_nyusha превратился в допрос с пристрастием «Вспомнить ВСЕ!» или «Расскажи мне, как это было!». Я даже подумать не могла, что мы так долго можем обсуждать лайф хаки жизни после) ну и,собственно, сам процесс) одно очевидно — времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала», — написала Виктория в своем микроблоге, выложив милый совместный снимок с Нюшей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).