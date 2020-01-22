«Домашние будни»: муж и сын удивили Наталью Подольскую космическим танцем

Наталья Подольская часто делится в своем блоге фотографиями и видеороликами с мужем и сыном. В очередном из них она запечатлела танец, который ее мужчины подготовили для нее. «Домашние будни», — прокомментировала она.

Для поклонников не секрет: Артемий любит танцы. Он уверенно двигается и обожает, когда родители составляют ему компанию.