«Домашние будни»: муж и сын удивили Наталью Подольскую космическим танцем
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Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская часто делится в своем блоге фотографиями и видеороликами с мужем и сыном. В очередном из них она запечатлела танец, который ее мужчины подготовили для нее. «Домашние будни», — прокомментировала она.
Для поклонников не секрет: Артемий любит танцы. Он уверенно двигается и обожает, когда родители составляют ему компанию.
«Нет предела искусству и выдумке детей и все без комплексов», «Движения отточены, пластика хорошая», «Пластика вылитый Мик Джагер», «Что значат папины гены. Никитка тоже рос активным и неугомонным», «Все очень естественно, класс», «Срочно надо на танцы», «Хореограф и постановщик растет», «Энергия из парня прет! Видимо будет спортом заниматься», «А ваш сын уже решил кем станет когда вырастет?», — обсуждают они каждый раз.
А как считаете вы, кем вырастет наследник звездного семейства?
Фото и видео: instagram
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