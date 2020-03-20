Домашнее видео 54-летнего Егора Кончаловского с двухлетним сыном очаровало Сеть

«#дома #егоркончаловский #весна #весна2020 #пятница #выходные #выходной», — написал режиссер под видео, в котором запечатлен его сын, играющий под столом в кабинете.

«Замечательно уютно и так спокойно», «Тима спрятался)))) Тук-тук..... Я в домике», «Не беспокоить без надобности», «Чудесный малыш», «Зайка», «Ваш сынок очень похож на вашу маму», «Сколько любви в Вашем голосе к сыну», «Как хорошо за окном, прекрасная погода. Малыш в домике, чудесно», «Такой сладкий малыш! Уже имеет собственное жилье», «Доброе утро! Вот почему у всех детей такая тяга к шкафчикам и "халабудам") мы тоже в детстве от этого просто кайфовали», «Подушку под голову и можно жить», «Сынок уже подрос и сейчас начинается самая интересная пора.. общения», — обсуждают в комментариях.

Сын Тимур родился у Егора Кончаловского и юриста Марии Леоновой два года назад. Также у него есть 19-летняя дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной.