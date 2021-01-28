Доктор Комаровский объяснил, вреден ли бесконтрольный просмотр мультиков
Женщина сообщила, что ее четырехлетний ребенок смотрит мультики не более часа. При этом дважды в месяц, когда малыш гостит у бабушки, правило нарушается. В итоге мальчик сидит у экрана намного дольше. Подписчица уточнила, что не хочет просить свекровь и требовать соблюдения норм. Она попросила Комаровского объяснить, вреден ли бесконтрольный просмотр мультиков.
Телеведущий предложил ей взглянуть на проблему с другой стороны. Он напомнил, что родители годами не соблюдают некоторые советы педиатров. В этих условиях он назвал покой и мир в семье главной задачей. Если будет гармония, то ребенок вырастет здоровым. По словам Комаровского, подписчице повезло с тем, что у ребенка есть живая и здоровая бабушка, готовая присмотреть за внуком.
«Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет», - добавил он. Эксперт посоветовал использовать время, когда свекровь сидит с ребенком, для себя. Он отметил, если малыш приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры.
Фото: pixabay.com
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