Доктор Комаровский объяснил, вреден ли бесконтрольный просмотр мультиков

Телеведущий предложил ей взглянуть на проблему с другой стороны. Он напомнил, что родители годами не соблюдают некоторые советы педиатров. В этих условиях он назвал покой и мир в семье главной задачей. Если будет гармония, то ребенок вырастет здоровым. По словам Комаровского, подписчице повезло с тем, что у ребенка есть живая и здоровая бабушка, готовая присмотреть за внуком.

«Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет», - добавил он. Эксперт посоветовал использовать время, когда свекровь сидит с ребенком, для себя. Он отметил, если малыш приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры.