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Дочки Светланы Лободы устроили зажигательные танцы под мамины песни

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода с близкими

Фото: Instagram Светланы Лободы

Певица показала, как развлекаются Ева и Тильда во время самоизоляции.

Светлана Лобода не только популярная певица, но и замечательная мама. Сейчас, во время вынужденного перерыва в работе, связанного с коронавирусом, певица наслаждается времяпрепровождением с восьмилетней Евой и Тильдой, которой в мае исполнится два года, и рассказывает и показывает в Instagram, чем занимается с дочками.

Например, Светлана опубликовала в Stories видео, как Ева и Тильда танцуют под ее песню.

А после опубликовала несколько нежных фотографий со старшей дочкой: «Представьте, как счастливы ваши дети сейчас....Сколько радости они получают от того, что вы рядом ....❤️ Мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино … Чем занимаетесь вы?».

«Боже, какие вы красивые ❤️ Евочка чудо, так радостно, что она сейчас рядом с Вами, а Вы рядом с ней», «А Ваши дети особенно счастливы», «Какие верные слова🙏🏼 помню, как Евочка мечтала больше времени проводить с Вами🕊», «Самые счастливые люди😊😊😊это дети😊😊😊что ещё для счастья нужно, родители дома, огромное количество времени рядом», «Копия мамы», «Носик и бровки мамины 😉», — комментируют подписчики.

Напомним, Светлана Лобода родила дочь Евангелину от танцора и хореографа Андрея Царя. Отцом младшей дочери певицы, по слухам, является фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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