Дочки Светланы Лободы устроили зажигательные танцы под мамины песни

Светлана Лобода не только популярная певица, но и замечательная мама. Сейчас, во время вынужденного перерыва в работе, связанного с коронавирусом, певица наслаждается времяпрепровождением с восьмилетней Евой и Тильдой, которой в мае исполнится два года, и рассказывает и показывает в Instagram, чем занимается с дочками.

Например, Светлана опубликовала в Stories видео, как Ева и Тильда танцуют под ее песню.