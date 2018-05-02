Вчера в эфире телеканала «Россия 1» собралось множество знаменитостей, которые поздравили страну с Первомаем. Певица Юлия Савичева при этом поделилась радостной новостью из жизни своей семьи.

«У меня двойной праздник. Сегодня моя Аня в свои девять месяцев сказала слово «Мама». Поэтому я запомню этот день навсегда», — призналась Юлия.