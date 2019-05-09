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«Дочурка так счастлива»: Андрей Аршавин встретился со старшей дочкой

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Слайд, который
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Андрей Аршавин впервые встретился с сыновьями

Фото: Instagram Андрея Аршавина
Футболист показал фото со своей дочкой от отношений с Юлией Барановской

Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались со скандалом более шести лет назад. Телеведущая одна воспитывает троих детей, рожденных от футболиста. В течение этого времени Аршавин не встречался со своими наследниками, однако в последние несколько месяцев в блоге спортсмена стали появляться снимки с детьми от телеведущей. Несколько часов назад Андрей опубликовал кадр с 11-летней дочкой Яной: «Портретик!!! ❤️👩🏼👩🏼👩🏼❤️».

«Дочурка так счастлива!!👍», «Наконец-то фото с Яной!», «Доча, 50/50 и мамина и папина, а сыновья биокопия Ваша, 🙏🏻🙏🏻🙏🏻, я вас уважаю 👍👍👍 и вашу семью, Юлия молодец ✊️», «Иногда чтоб понять надо потерять , лишь сильные могут вернуть все на свои места не смотря ни на что ! Уроки жизни должны быть у каждого свои ! Удачи и быть всегда в кругу счастливых людей Вам!», «Какая красавица!Папина дочка!!!!», «Я прям рада за вас и за деток», «Молодец Андрей! Что может быть лучше общения с родными детьми!», «Ну как же приятно смотреть на вас Андрей, года проходят, хорошо одумались стали с детьми встречаться», «Красивые родители и красивые дети», — радуются фолловеры.

Стоит отметить, что многие поклонники Аршавина и Барановской надеются, что семья воссоединится, однако телеведущая исключает такую возможность: «Для них это важно. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них. Я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится».

Напомним, в марте этого года Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой, родившей ему дочь Есению.

Больше о скандально известном Андрее Аршавине вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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