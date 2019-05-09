«Дочурка так счастлива»: Андрей Аршавин встретился со старшей дочкой

Стоит отметить, что многие поклонники Аршавина и Барановской надеются, что семья воссоединится, однако телеведущая исключает такую возможность: «Для них это важно. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них. Я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится».

Напомним, в марте этого года Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой, родившей ему дочь Есению.