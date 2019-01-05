Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова отмечает свой первый юбилей

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус стали родителями ровно пять лет назад — 5 января 2014 года на свет появилась девочка, которую назвали Анастасией. Сегодня малышка отмечает свою первую «круглую» дату и в честь этого события родители посвятили Насте самые теплые строки.

«Сегодня нашему с @garikkharlamov самому близкому другу, самому лучшему человеку, нашей принцессе исполняется 5 лет!!! 🎉💝🎈В Настюше столько чистоты, заботливости, доброты, вежливости, смышлёности, таланта, чувства юмора, озорства, ласки, терпения..☺️ Мы каждый день благодарим бога за такое чудо! Сказать, что нам повезло - не сказать ничего! Мы с папой очень любим тебя, наша нежность!! 👸🏼 Ты смысл нашей жизни!! И мы всё сделаем для того, чтобы ты была самым счастливым человеком на земле!! ✨ @garikkharlamov, С Днём рождения нашей крошки!!!! Я люблю тебя!!!!» — написала под фотографией девочки Кристина.