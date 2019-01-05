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Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова отмечает свой первый юбилей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Сегодня, 5 января, маленькой Насте исполнилось пять лет.

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус стали родителями ровно пять лет назад — 5 января 2014 года на свет появилась девочка, которую назвали Анастасией. Сегодня малышка отмечает свою первую «круглую» дату и в честь этого события родители посвятили Насте самые теплые строки.

«Сегодня нашему с @garikkharlamov самому близкому другу, самому лучшему человеку, нашей принцессе исполняется 5 лет!!! 🎉💝🎈В Настюше столько чистоты, заботливости, доброты, вежливости, смышлёности, таланта, чувства юмора, озорства, ласки, терпения..☺️ Мы каждый день благодарим бога за такое чудо! Сказать, что нам повезло - не сказать ничего! Мы с папой очень любим тебя, наша нежность!! 👸🏼 Ты смысл нашей жизни!! И мы всё сделаем для того, чтобы ты была самым счастливым человеком на земле!! ✨ @garikkharlamov, С Днём рождения нашей крошки!!!! Я люблю тебя!!!!» — написала под фотографией девочки Кристина.

«Дорогая наша доча ! У тебя сегодня первый юбилей ! Тебе 5 лет. Мы с мамой @asmuskristina тебя очень любим. Ты наше все. Тебе многому предстоит научиться в этой жизни, многое постичь. Это сложный путь, но главное знай, что мы всегда рядом с тобой. Расти большой и радуй маму, папу, бабушек и дедушек! Я тебя очень люблю. Настюхе 5 ! Урааааа 🎉🎊🎁🎈❤️» — подписал фотоснимок знаменитый папа.

Напомним, пользователи Сети постоянно спорят, на кого похожа дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова. А вам как кажется?

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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