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Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко порадовала отца первым словом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Тарасов с семьей

Фото: Instagram Анастасии Костенко
Годовалая Милана Тарасова научилась говорить слово «папа».

Первое слово ребенка — радость для родителей. Тем приятнее, когда оно обращено к тебе. Отвечая на вопросы подписчиков, модель Анастасия Костенко призналась: дочь Дмитрия Тарасова научилась говорить «папа».

Недавно семья вернулась из путешествия: футболисту требовалась реабилитация, а жена и дочь поддерживали его. Пока они были за границей, СМИ сообщили, что приставы арестовали счета Дмитрия Тарасова, так как он задолжал бывшей жене Оксане крупную сумму денег на содержание их общей 10-летней дочери Ангелины. Вернувшись, мужина пообещал в самые ближайшие дни рассчитаться с экс-семьей.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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