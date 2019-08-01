Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко порадовала отца первым словом

Недавно семья вернулась из путешествия: футболисту требовалась реабилитация, а жена и дочь поддерживали его. Пока они были за границей, СМИ сообщили, что приставы арестовали счета Дмитрия Тарасова, так как он задолжал бывшей жене Оксане крупную сумму денег на содержание их общей 10-летней дочери Ангелины. Вернувшись, мужина пообещал в самые ближайшие дни рассчитаться с экс-семьей.