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Дочь Анны Михалковой отмечает первый юбилей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Михалковой

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Актриса тепло поздравила малышку с пятилетием.

44-летняя Анна Михалкова — многодетная мама. У актрисы есть двое взрослых сыновей и маленькая дочь. Сегодня Лиде исполнилось пять лет, и в честь первого юбилея мама опубликовала редкое фото девочки. «Первая пятилетка пролетела как один день! Кто эта женщина? Как она ворвалась в нашу жизнь? Почему она заполняет собой все пространство? Для чего вокруг так много розового и блестящего и «филетового»? Пока, вопросов больше чем ответов) ОНА такая, наша Ли) #5лет #яумеювоспитыватьмонстров».

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям: «Это же так здорово!! А я думала, что только моя внуча любит розовое и блестящее!!», «Анечка, любимая, поздравляю!!! Дочка-это суперкайф! Пусть растёт здоровенькой и счастливой на радость тебе и всей большой семье)))», «О да!!! Заполнять собою ВСЁ пространство, блестки и розовое — прям в точку!», «Поздравляю! Тоже иногда в шоке от того, что сама покупаю всю эту красоту своему «монстрику»», «С днём рождения))) Все в жизни не случайно и уж точно не случайно, появление Вашей Ли)))) Счастливой ей жизни, детства, побольше радости, побольше улыбок)))) Пусть все у Вас и у Ли будет на 5))))», «Очаровашка! Счастья ей и здоровья!»

Напомним, что Анна Михалкова замужем за Альбертом Баковым. Старший сын пары Андрей родился 4 мая 2000 года, младший сын Сергей — 5 мая 2001 года.

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