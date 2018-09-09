Дочь Анны Михалковой отмечает первый юбилей

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям: «Это же так здорово!! А я думала, что только моя внуча любит розовое и блестящее!!», «Анечка, любимая, поздравляю!!! Дочка-это суперкайф! Пусть растёт здоровенькой и счастливой на радость тебе и всей большой семье)))», «О да!!! Заполнять собою ВСЁ пространство, блестки и розовое — прям в точку!», «Поздравляю! Тоже иногда в шоке от того, что сама покупаю всю эту красоту своему «монстрику»», «С днём рождения))) Все в жизни не случайно и уж точно не случайно, появление Вашей Ли)))) Счастливой ей жизни, детства, побольше радости, побольше улыбок)))) Пусть все у Вас и у Ли будет на 5))))», «Очаровашка! Счастья ей и здоровья!»

Напомним, что Анна Михалкова замужем за Альбертом Баковым. Старший сын пары Андрей родился 4 мая 2000 года, младший сын Сергей — 5 мая 2001 года.