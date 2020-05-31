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Дочь Алсу умилила Сеть своим детским фото: «Такое солнышко»

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Микелла Абрамова с мамой

Фото: Instagram Микеллы Абрамовой

Микелла Абрамова поделилась архивным кадром.

12-летняя Микелла Абрамова опубликовала в Instagram свое детское фото, которое немало растрогало фанатов. Желтое платье, пухлые щечки и забавные хвостики — не правда ли, Микелла на этом снимке милашка? «Пончики? 🍩🧁🍭Нет, не слышала..😂», – подписала публикацию дочь Алсу.

«Прелесть такая!», «Цыпленочек сладкий», «Красивая лапочка», «Милая такая», «Такая смешная, пупсик», «Бумбусик», «Такая шладость», «Микеллочка, солнышко прекрасное наше, какие вы с Сафиночкой красивые, как и мамочка-красавица. Радуюсь, глядя на вас всех…», «Маленький кукляш», «Такое солнышко», — пишут в комментариях.  

Напомним, что Микелла — не единственный ребенок Алсу и Яна Абрамова. У девочки есть старшая сестра Сафина, появившаяся на свет в 2008 году, и брат Рафаэль, которому в этом году исполнится четыре года.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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