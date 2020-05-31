Дочь Алсу умилила Сеть своим детским фото: «Такое солнышко»

«Прелесть такая!», «Цыпленочек сладкий», «Красивая лапочка», «Милая такая», «Такая смешная, пупсик», «Бумбусик», «Такая шладость», «Микеллочка, солнышко прекрасное наше, какие вы с Сафиночкой красивые, как и мамочка-красавица. Радуюсь, глядя на вас всех…», «Маленький кукляш», «Такое солнышко», — пишут в комментариях.

Напомним, что Микелла — не единственный ребенок Алсу и Яна Абрамова. У девочки есть старшая сестра Сафина, появившаяся на свет в 2008 году, и брат Рафаэль, которому в этом году исполнится четыре года.