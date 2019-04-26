Дочь Алсу не намерена бросать музыку из-за скандала на шоу «Голос.Дети»

26 апреля в прямом эфире прошел финал шестого сезона популярного музыкального телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Победа девочки спровоцировала скандал — пользователи Сети уверены, что Микелла оставила за бортом шоу более талантливых участников, а Первый канал инициировал проверку в связи с «аномальным голосованием в пользу одного из участников». Многочисленные зрители ждали, когда певица прокомментирует скандальную историю, однако до сих пор Алсу хранит молчание. «Комсомольская правда» опубликовала первое интервью, которое Микелла с мамой дали сразу после окончания финала.
Юная артистка отметила, что для нее победа стала большой неожиданностью. Более того, Микелла рассказала об ответственности, которую накладывает прямой эфир: «Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла». Абрамова получила один миллион рублей за победу в «Голосе», который потратит на запись собственных песен и продолжение карьеры.
Алсу уверена, что дальнейшую жизнь ее дочь также свяжет со сценой — «Микелла - звездочка в нашей семье. Яркая, веселая, всегда находилась в центре внимания. Мы всегда понимали, что ее жизнь свяжется со сценой или с чем-то креативным. В 10 лет Микелла превзошла все наши ожидания. Она начала свой путь в 10 лет, гораздо раньше, чем я. Показывает невероятные результаты». Певица отметила, что Микелле всю жизнь придется доказывать, что она не просто дочь известных родителей.
Отметим, что музыка — не единственное увлечение 11-летней Микеллы. Девочка также танцует и изучает иностранные языки.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети
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