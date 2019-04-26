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Дочь Алсу не намерена бросать музыку из-за скандала на шоу «Голос.Дети»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с дочерью Микеллой

Фото: Instagram Алсу
В Сети опубликовали первое интервью победительницы популярного шоу.

26 апреля в прямом эфире прошел финал шестого сезона популярного музыкального телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Победа девочки спровоцировала скандал — пользователи Сети уверены, что Микелла оставила за бортом шоу более талантливых участников, а Первый канал инициировал проверку в связи с «аномальным голосованием в пользу одного из участников». Многочисленные зрители ждали, когда певица прокомментирует скандальную историю, однако до сих пор Алсу хранит молчание. «Комсомольская правда» опубликовала первое интервью, которое Микелла с мамой дали сразу после окончания финала.

Юная артистка отметила, что для нее победа стала большой неожиданностью. Более того, Микелла рассказала об ответственности, которую накладывает прямой эфир: «Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла». Абрамова получила один миллион рублей за победу в «Голосе», который потратит на запись собственных песен и продолжение карьеры.

Алсу уверена, что дальнейшую жизнь ее дочь также свяжет со сценой — «Микелла - звездочка в нашей семье. Яркая, веселая, всегда находилась в центре внимания. Мы всегда понимали, что ее жизнь свяжется со сценой или с чем-то креативным. В 10 лет Микелла превзошла все наши ожидания. Она начала свой путь в 10 лет, гораздо раньше, чем я. Показывает невероятные результаты». Певица отметила, что Микелле всю жизнь придется доказывать, что она не просто дочь известных родителей.

Отметим, что музыка — не единственное увлечение 11-летней Микеллы. Девочка также танцует и изучает иностранные языки.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, кадры из программы

Видео: YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

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