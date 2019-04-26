Дочь Алсу не намерена бросать музыку из-за скандала на шоу «Голос.Дети»

Алсу уверена, что дальнейшую жизнь ее дочь также свяжет со сценой — «Микелла - звездочка в нашей семье. Яркая, веселая, всегда находилась в центре внимания. Мы всегда понимали, что ее жизнь свяжется со сценой или с чем-то креативным. В 10 лет Микелла превзошла все наши ожидания. Она начала свой путь в 10 лет, гораздо раньше, чем я. Показывает невероятные результаты». Певица отметила, что Микелле всю жизнь придется доказывать, что она не просто дочь известных родителей.

Отметим, что музыка — не единственное увлечение 11-летней Микеллы. Девочка также танцует и изучает иностранные языки.